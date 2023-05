Cartaz do Vagos Metal Fest fechado com Alestorm e Monuments

O cartaz da 6.ª edição do Vagos Metal Fest (VMF) fica concluído com o regresso dos célebres Alestorm (na foto) e com os Monuments.

A organização acredita que o Pirate Metal dos cinco escoceses, Alestorm, vai contagiar os festivaleiros com os seus ritmos galopantes e melodias gloriosas, não esquecendo a agressividade sonora inerente ao estilo metaleiro para um bom mosh e crowdsurf. A banda sobe ao palco SublimeVilla no dia 3 de agosto.

Os britânicos Monuments preparam-se para a sua estreia em Vagos (onde pisarão o palco Hidromel Lu Citanea) no último dia do festival, brindando o público metaleiro com a sua música vigorosa repleta de grooves agressivos mesclados com uma ambiência melódica progressiva.

Estes dois nomes juntam-se agora às bandas previamente anunciadas para o VMF23 – de 3 a 5 de agosto, na Quinta do Ega, em Vagos – como Sepultura, Ugly Kid Joe, Triptykon (performing Celtic Frost), Belphegor, Tara Perdida, Nervosa e outras.

Para além das bandas, estão garantidas atividades durante os dias do Festival, com desportos radicais e a animação habitual na Capital do Metal.