EPADRV: Talento e dedicação reconhecidos com vitória nas Escolíadas

Foram especialmente destacadas as provas de teatro e música/dança apresentadas por esta escola profissional do concelho de Vagos.

A tua escola no JB

A EPADRV (Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos) destacou-se brilhantemente na 32.ª edição das Escolíadas, o prestigiado concurso artístico interescolar direcionado para o ensino secundário nos distritos de Aveiro, Coimbra, Viseu e Guarda. Foi na noite de 12 de maio, no Centro Cultural de Ílhavo, que a escola alcançou o primeiro lugar na prova do Polo II, competindo com a Escola Secundária da Mealhada e de Vagos.

O júri não poupou elogios ao talento e à performance da EPADRV. Foram especialmente destacadas as provas de teatro e música/dança, nas quais os alunos demonstraram um brilhantismo notável.

O tema escolhido pela EPADRV para aglutinar as suas apresentações foi “os cinco sentidos”. Com uma criatividade surpreendente, os jovens artistas transportaram a plateia por uma viagem sensorial, explorando os estímulos visuais, auditivos, táteis, gustativos e olfativos de forma original e envolvente.

A prova de teatro, inspirada no texto dramático “À Beira do Lago dos Encantos”, de Maria Alberta Menéres, encantou o público e arrebatou os jurados.

O sucesso da EPADRV nas Escolíadas não seria possível sem o empenho incansável de dezenas de alunos e alguns professores, que sacrificaram dezenas de horas do seu tempo de repouso, dedicando-se intensamente para alcançar a excelência artística.