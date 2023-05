Filme da RTP baseado em livro de Carlos de Oliveira tem antestreia em Cantanhede

É já no próximo dia 15 (segunda-feira), que o filme “A Hora dos Lobos” pode ser visto no Jardim Municipal, com entrada livre.

Cantanhede vai acolher a antestreia de “A Hora dos Lobos”, filme realizado por Maria João Luís a partir de uma adaptação do romance “Alcateia”, de Carlos de Oliveira, um dos mais proeminentes vultos literários do século XX, cujas raízes familiares têm origem em Febres, onde viveu durante alguns anos da infância e juventude.

“A Hora dos Lobos” é um dos telefilmes que integra o projeto “Contado por Mulheres”, no âmbito do qual 10 mulheres de várias gerações e vertentes artísticas foram desafiadas a realizar o seu primeiro filme.

As filmagens decorreram integralmente no concelho, em abril de 2021, e o resultado dessa produção da Ukbar Filmes com a RTP vai poder ser vista no próximo dia 15 de maio, segunda-feira, às 21h30, numa projeção ao ar livre, no Jardim Municipal contíguo à Praça Marquês de Marialva, em antecipação à estreia na estação de televisão pública, que acontecerá a 31 de maio, às 21h, na RTP1.

Para uma conversa com o público sobre aspetos particulares do filme, na sessão de Cantanhede estarão presentes a realizadora, Maria João Luís, e a protagonista, a atriz Mariana Monteiro, além de outros atores e elementos da equipa.

Mas antes dessa antestreia, haverá mais duas, uma na manhã de 15 de maio, outra à tarde, estas em contexto mais restrito para os alunos das escolas do concelho, que vão ter igualmente oportunidade de conversar com os profissionais envolvidos na produção. O objetivo é capacitar as comunidades escolares sobre a trama dramática de “A Hora dos Lobos” e também sobre questões relacionadas com a realização cinematográfica em geral e com este projeto em particular.

Sobre a experiência de ter filmado no concelho de Cantanhede, Maria João Luís afirmou na altura ter ficado “muito agradada com a experiência que viveu nesta extraordinária região onde a equipa foi extremamente bem-recebida e apoiada na concretização do projeto.

Quem também declarou ter “gostado imenso de filmar no concelho ” foi a atriz Mariana Monteiro, que se manifestou “encantada com a oportunidade de descobrir este recanto do nosso país, que não conhecia e que tem locais muito cinematográficos. Acima de tudo, é muito tocante a simpatia das pessoas, o calor com que nos acolheram que vai ficar na minha memória”, afirmou a protagonista do filme que conta no elenco com outros nomes consagrados da representação, como João Nunes Monteiro, Vítor Correia, Almeno Gonçalves, Sérgio Gomes, Pedro Moldão, Silvia Figueiredo, António Simão, Vítor Oliveira, Paulo Manso, Lucinda Loureiro, Graciano Dias, Hélder Agapito.

Os locais de filmagem e os décors foram em Cantanhede, Ançã, Praia da Tocha e Pocariça, sendo de assinalar a participação de mais de uma centena de figurantes, a maioria recrutados em associações com alguma tradição nas artes de palco.

Além da Câmara Municipal, a produção contou com o apoio das juntas de freguesia de Cantanhede e Pocariça, Ançã e Tocha, dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, do Grupo Folclórico Cancioneiro de Cantanhede, o Rancho Regional “Os Esticadinhos” de Cantanhede, o Grupo Típico de Ançã e ainda de alguns particulares que cederam casas e adereços de índole diversa.