Freguesia de Sangalhos vai ter três caixas multibanco

Instalação de caixa multibanco no Largo da Feira, na Fogueira, foi um dos pontos debatidos pelo executivo anadiense, na última reunião de câmara, já que obriga autarquia a pagar mensalmente 100 euros à entidade bancária.

A freguesia de Sangalhos, que já teve duas agências bancárias (que vieram a encerrar), conta, presentemente, apenas uma caixa multibanco que se revela muitas vezes insuficiente para as necessidades de residentes ou de quem por ali passa. Localizada na Avenida Dr. Seabra Dinis, a verdade é que não são raras as vezes em que o único ATM da freguesia fica sem dinheiro ou avaria, obrigando a população a socorrer-se das caixas existentes nas localidades limítrofes (Avelãs de Caminho, Amoreira da Gândara, Oliveira do Bairro ou Malaposta).