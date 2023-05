Grande Prémio Anicolor estreia-se nas provas por etapas

Na estrada vai estar um pelotão composto por 18 equipas continentais e de clube, que vão percorrer 12 concelhos ao longo das duas etapas que este ano fazem parte da competição, ambas com chegada a Águeda. Vai também ter lugar, no sábado, a 3.ª Taça de Portugal de Paraciclismo e, domingo, a organização a cargo do Sporting Clube de Fermentelos, em parceria com o Clube Desportivo Fullracing, preparou dois passeios de cicloturismo matinais: “Por terras de Águeda”, na distância de 73km e o “Circuito da Família”, de 19,5km.

A primeira etapa terá partida às 13h do Parque da Anicolor e o pelotão vai percorrer 166,1km até Águeda (17h), com a meta na mítica Av. 25 de Abril. Esta tirada vai cruzar os concelhos de Águeda, Oliveira do Bairro, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Ílhavo, Vagos, Mira, Cantanhede, Mealhada e Anadia, destacando-se a passagem pela costa das praias da Gafanha da Nazaré. A 1.ª etapa é plana e vai colocar à prova os roladores e sprinters do pelotão, contando com quatro metas volantes.

No domingo, 21 de maio, disputa-se a 2.ª etapa, que terá partida em Oliveira do Bairro, na zona da Junta de Freguesia, às 12h. Será uma viagem de 145,7km que, ao contrário do dia anterior, vai encontrar terreno montanhoso. A chegada será no mesmo local, em Águeda, prevendo-se que se conheça o vencedor desta edição cerca das 15h30.

Além destes dois concelhos, o percurso vai passar pela zona serrana de Anadia, Mortágua e Tondela (São João do Monte) e terá quatro prémios de montanha. Em disputa estão seis camisolas: amarela (líder da classificação geral individual), azul (montanha), branca (juventude, sub-23), vermelha (metas volantes), laranja (classificação melhor ciclista equipas de clube) e a camisola verde (prémio combatividade).

As partidas e chegadas vão ter transmissão em direto na CMTV.

Na apresentação oficial da prova, que teve lugar em Águeda, no Salão Nobre da Câmara Municipal, Fernando Sampaio, presidente do SC Fermentelos e diretor da corrida, referiu que “este é um momento importante para o ciclismo, para a Anicolor e para o Sporting Clube de Fermentelos. É uma prova que tem vindo a crescer com o sucesso das anteriores edições, mas também só é possível com o esforço da própria Anicolor e de parceiros importantes, como a Câmara Municipal de Águeda, a Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro e os Municípios de Ílhavo e Mortágua”.

O CEO da Anicolor deixou o desejo de que “a prova seja um sucesso e que ao ser acompanhada em todo o país pela CMTV, coloque bem alto este Grande Prémio, o concelho e a cidade de Águeda”.

FOTO: Paulo Gaudêncio