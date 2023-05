Idolíadas leva 400 seniores à Casa da Cultura de Ílhavo

Cerca de 400 seniores participam no “Idolíadas – Concurso Artístico para Seniores”, promovido pelo Município de Ílhavo, este sábado, dia 6, às 15h30, na Casa da Cultura de Ílhavo, já com lotação esgotada.

Este concurso intermunicipal é disputado entre equipas constituídas por pessoas mais velhas, que competem em várias áreas: fotografia, prova de palco, cultura geral e artes plásticas.

O evento abrange seniores integrados em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, num total de 71 instituições, bem como elementos da comunidade, provenientes de Ílhavo, Albergaria-a-Velha, Águeda, Mira, Oliveira do Bairro, Aveiro e Ovar.

A primeira prova, de Cultura Geral, já decorreu no dia 22 de março, no Quartel das Artes de Oliveira do Bairro, onde estiveram presentes perto do meio milhar de pessoas, com a equipa de Ílhavo a sair vitoriosa.