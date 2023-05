Padre Georgino Rocha faleceu com 82 anos de idade

Faleceu ontem, terça-feira, na Casa Sacerdotal de Aveiro, o padre Georgino Rocha. O corpo estará esta quinta-feira, dia 10, a partir das 12h, na Igreja do Seminário de Aveiro onde se celebrará eucaristia pelas 14h. Seguirá para Calvão, sua terra natal, onde terá lugar o funeral pelas 17h.

O Padre Georgino nasceu na Choca do Mar, Calvão, a 8 de fevereiro de 1941. Depois dos estudos primários, ingressou no Seminário de Aveiro (1952-1960), onde cursou filosofia. Transitou para o Seminário de Cristo–Rei (Olivais), em Lisboa (1960-1964), onde completou o Curso de Teologia.

De acordo com as informações tornadas públicas pela Diocese de Aveiro, Georgino Rocha foi ordenado presbítero na Sé de Aveiro em 1964, por D. Manuel de Almeida Trindade. Inicia a vida pastoral na paróquia de Ílhavo e é diretor do Secretariado diocesano de Pastoral de 1973 a 1999.

Acompanha, como assistente, o movimento da Ação Católica Operária e o dos Cursos de Cristandade. Tem bacharelato em Teologia pela Universidade Pontifícia de Salamanca, em 1971. Licenciou-se em Teologia Pastoral pelo Instituto Superior de Pastoral, Madrid, em 1973. É doutorado em Teologia – especialidade de Teologia Prática – pela Universidade Pontifícia de Salamanca, em 1990. Fez a pós-graduação em Gerontologia Social e Geriatria, no Instituto Superior Bissaya Barreto, Coimbra, em 2003. Tirou o mestrado em Doutrina Social da Igreja no Instituto Leon XIII, em Madrid, 2006.

Teve preparação especial em Tecnologia Educativa, no Instituto Superior de Ciências Religiosas de Aveiro (ISCRA), em 1992; em Psicologia da Educação, no mesmo Instituto, em 1995; em Metodologia e Espiritualidade, sob orientação da Equipa Internacional do Movimento por um Mundo Melhor, em Cali, Colômbia, em 1976, e em Valladolid, Espanha. Fez estudos bíblicos e investigação arqueológica na Terra Santa, designadamente em Israel, Palestina, Jordânia e Península do Sinai (Egito).

Lecionou na Universidade Católica Portuguesa e em vários Institutos Superiores de Ensino Teológico. Foi Vigário Pastoral e Pró-Vigário Geral da Diocese de Aveiro, exercendo várias funções sobretudo na área da cultura e dos direitos humanos.

Dirigia a revista “Igreja Aveirense” desde 2004. Era assistente da Comissão Diocesana da Cultura e da Comissão Justiça e Paz e capelão da Igreja da Misericórdia de Aveiro desde 2012.