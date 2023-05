Sentidos à prova em espetáculo e jantar de olhos vendados

O Município de Anadia, em parceria com a Escola de Cães-guia de Mortágua, vai promover duas iniciativas nos próximos dias 17 e 20 de maio.

O espetáculo musical “Vi(r) ver sem Ver” terá lugar no próximo dia 17 (véspera do feriado municipal), pelas 19h30, no Cineteatro Anadia, enquanto que o “Jantar às Cegas” se realiza a 20 de maio, no Museu do Vinho Bairrada, pelas 19h.

Ambas as iniciativas visam proporcionar experiências sensoriais.

A primeira fazendo uma viagem sensorial, que percorre, através do tempo, um conjunto de músicas criadas e/ou interpretadas por artistas cegos, como Andrea Bocelli, Ray Charles, José Feliciano e Stevie Wonder, entre outros.

O espetáculo foi criado numa perspetiva inclusiva e pretende transmitir uma mensagem captada pelos sentidos e sentida pelo coração, onde os espetadores assistem ao espetáculo com uma venda, privando-os assim, do sentido da visão.

A entrada no espetáculo tem um custo de 5 euros, por pessoa.

Olhos vendados durante todo o jantar

O “Jantar às Cegas” será elaborado e servido por alunos da Escola Profissional de Anadia. Será uma atividade técnica, de convívio, de divulgação e angariação de fundos, onde se irá disfrutar, além de boa gastronomia e bom vinho, de uma experiência sensorial inesquecível, pois, os participantes estarão de olhos vendados durante todo o jantar.

O acesso ao mesmo tem um custo de 25 euros por pessoa. Ao comerem de olhos vendados, os participantes irão apreciar a refeição, através dos restantes sentidos.

Os ingressos para as duas experiências podem ser adquiridos na Bilheteira do Cineteatro Anadia ou no Posto de Turismo da Curia.