Sprint final no Colégio de Calvão

Os finais de ano letivo são sempre um verdadeiro desafio. É preciso concluir a lecionação, acabar as matérias e preparar convenientemente a nossa malta para a resposta eficaz nas provas finais (interna e externas). Além disso, como se apenas isso já não bastasse, é no finzinho do ano que chovem atividades em catadupa: as palestras, as visitas de estudo, as ações de formação, as comemorações, os workshops, as viagens, as assembleias, as idas ao teatro e mais um sem número de mil coisas que nos dão cansaços, por um lado, mas sinais de verdadeiro orgulho, por outro.

Só a título de exemplo, nos últimos quinze dias, no Colégio de Calvão, veja-se, entre outras iniciativas levadas a cabo o quanto aconteceu: a participação na “Palestra sobre Biomateriais”, promovida pelo Departamento de Engenharias de Materiais e Cerâmica da Universidade de Aveiro, para os mais velhos; a ida ao teatro assistir à peça “Leandro Rei da Helíria”, para os mais novos; o Workshop de Sushi, para alunos do ensino profissional; a visita de estudo às instalações da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, a abrir horizontes de futuro; a atividade “Moçambique vai à Escola”, no âmbito do projeto Etwinning, “viajando pela lusofonia” e que nos situa num mundo cada vez mais ervilhinha; a participação na Assembleia Municipal Jovem, instrumento político relevante e dando voz ativa aos jovens, ouvindo ideias e preocupações; a participação no Concurso de Empreendedorismo nas Escolas ID3; a Viagem de estudo a Madrid; a participação na campanha “Laço azul”, numa sensibilização para a Prevenção dos Maus-Tratos Infantis; a participação dos alunos do 11º ano na palestra sobre Fake News, com a colaboração de repórteres do jornal “O Ponto”;…. e mais, e mais, e mais que aí vem. Venha! Venham!

Encaramos cada coisa no seu tempo e com a mesma coragem daquele que agarrado ao leme ao enfrentar o mostrengo disse ao “fim de tremer três vezes” que a vontade que nos “ata ao leme” é a do compromisso com a nossa história e a nossa missão, com a alegria que sempre nos caracterizou.

Ricardo Domingues

Professor