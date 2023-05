Velódromo recebe Campeonato Nacional de Ginástica Artística

O Centro de Alto Rendimento de Anadia, em Sangalhos, volta a ser palco de mais uma competição nacional. Desta feita do Campeonato Nacional de Ginástica Artística Masculina e Feminina (1.ª e 2.ª Divisões), que vai decorrer no próximo fim-de-semana, dias 13 e 14 de maio, numa organização da Federação de Ginástica de Portugal, com o apoio da Câmara Municipal.

A competição conta com 206 ginastas inscritos, em representação de 21 clubes, designadamente Acro Clube da Maia; Acrobatikdays – Clube de Ginástica de Fátima; Boavista Futebol Clube; CLAC – Clube de Lazer, Aventura e Competição; Clube A4; Clube Artigym; Clube Basquetebol de Penafiel; Clube Desportivo Antero de Quental; Clube de Ginástica de Almada; Clube de Ginástica de Oliveira do Bairro; Clube de Ginástica de Torres Novas; Clube Naval Setubalense; Clube Náutico de Abrantes; Escola de Ginástica de Gaia; Futebol Clube de Gaia; Ginásio Clube da Maia; Ginásio Clube Português; Guimagym – Clube de Ginástica de Guimarães; Lisboa Ginásio Clube; Sport Clube do Porto; e União Desportiva Recreativa Zona Alta.

No dia 13 de maio, as provas decorrem das 10h às 12h45 (Iniciados e Juvenis); das 15h às 17h45 (Juniores e Seniores); e das 18h40 às 21h (Seniores).

No dia seguinte, 14 de maio, das 10h0às 12h30 (Iniciados e Juvenis); e das 14h às 16h45 (Juniores).