Workshop na Biblioteca de Anadia apela para a importância dos polinizadores

A Biblioteca Municipal de Anadia (BMA) vai dar continuidade, no próximo sábado, dia 13 de maio, pelas 14h30, ao ciclo de workshops. A iniciativa, subordinada ao tema “Hotel de Insetos + Bolas de Sementes”, é direcionada às famílias e dinamizada pelo Living Place.

Com a duração aproximada de duas horas, a atividade tem como objetivo apelar para a importância dos polinizadores no ecossistema e o porquê da urgência da sua preservação e proteção recorrendo a diversos materiais, desde latas a pacotes de leite, para a construção de hotéis de insetos.

Por outro lado, a ação pretende ainda destacar a moldagem de bolas de sementes de plantas autóctones ou de aromáticas/medicinais, que serão “atiradas” nos espaços verdes à volta da Biblioteca, proporcionando uma maior biodiversidade ao espaço.

Os workshops têm como principal objetivo disponibilizar ao público adulto do concelho uma atividade, com temáticas pertinentes, potenciando assim um conjunto de sinergias. Por outro lado, é pretensão da Biblioteca, com esta iniciativa, promover a literacia, estimular o contato com os livros, incutir o gosto pelo Livro e pela Leitura, bem como o hábito da leitura.

As próximas sessões vão realizar-se nos meses de outubro (14) e dezembro (9).