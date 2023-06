Americana Anastacia é a cabeça de cartaz da Expofacic

A americana Anastacia, que está em tour pela Europa, vai passar por Cantanhede no dia 5 de agosto e será a cabeça de cartaz da 31.ª Expofacic. Este e outros nomes do cartaz, bem como todos os detalhes da feira/festa de Cantanhede foram conhecidos esta quinta-feira.

Depois de uma 30.ª edição marcante, a organização da Expofacic 2023 está empenhada em “fazer mais e ainda melhor, chegar mais longe e atrair novos públicos”. Na apresentação da 31.ª edição, a presidente da Câmara, Helena Teodósio, lembrou que esta feira/festa é já uma “grande marca”, apreciada pelo público, que valoriza a diversidade da oferta. O orçamento para a edição de 2023 é de um milhão e 850 mil euros.

Neste sentido, espera-se, de 27 de julho a 6 de agosto, um certame com “um cartaz fantástico” e aliado ao mesmo, a presença de empresas, tasquinhas, associações/IPSS, escolas e Juntas de Freguesia. A autarca de Cantanhede deixou ainda uma palavra de reconhecimento e gratidão a toda a equipa, “pelo entusiasmo que abraçou na edição deste ano” e realçou que “queremos ver o estatuto da Expofacic reforçado e que esta grande festa do concelho seja um produto turístico estruturado”.

Mas a verdade é que “sejam turistas ou não, todos gostam muito da Expofacic”, frisou o presidente do Turismo Centro de Portugal. Perante um salão nobre repleto de jornalistas, Pedro Machado falou das dormidas na região, “que estão a aumentar” e que há novos turistas, sobretudo asiáticos, a escolher a região Centro.

400 mil visitantes

Mostrando a planta geral do recinto, Idalécio Oliveira, presidente da INOVA, entidade que assume a gestão da feira, referiu que a Expofacic se realiza na mesma zona “mas com ligeiras diferenças”.

A área total é de cerca de 100.000 m2 e são esperados 400 mil visitantes, que “vêm para visitar as várias áreas de exposição e divertimento”.

Quanto à área de expositores, são 500 nos 625 espaços disponíveis; já a área gastronómica conta com 72 espaços, sendo 47 deles tasquinhas. “Há uma enorme adesão das associações locais”, confirmou a organização.

Mantêm-se as exposições temáticas – serão duas – e uma exposição de mercado de produtores de 19 municípios da Regiao de Coimbra. A área agrícola terá exposições e dias temáticos com palestras.

À semelhança dos anos anteriores, haverá seis linhas de autocarros Expofacicbus e a feira vai manter o estatuto de Eco Evento, em parceria com a ERSUC.

Cartaz diversificado

Quanto ao cartaz, no palco principal, a abrir o certame, no dia 27, estará Diogo Piçarra; no dia 28, Os Quatro e Meia; no dia 29, o brasileiro Vitor Kley e Lon3r Johny; no dia 30, atuam Tony Carreira; no dia 31, Bárbara Bandeira e Ivandro; no dia 1 de agosto, Nininho Vaz Maia e Álvaro de Luna; no dia 2, Tributus Band Pink Floyd e Rui Veloso; no dia 3, Papillon e Slow J; no dia 4, João Só e Calema; no dia 5, Hybrid Theory e logo depois, a cabeça de cartaz, a americana Anastacia, que está em tour pela Europa e vai passar por Cantanhede. Como já é tradição, o último dia encerra com os “monstros” do rock português, Xutos & Pontapés. “Fazem parte da família e é sempre um grande sucesso”, confirmou Idalécio Oliveira.

Os bilhetes custam 4,50 euros/dia, havendo “um dia especial mais caro”, o dia de atuação da cabeça de cartaz, Anastacia (15 euros). O passe geral tem o custo de 50 euros.

O cartaz foi pensado “de forma a atrair público de todo o país e não só”, realçou o presidente da INOVA.