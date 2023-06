O Dia da Silveira e da Seara, que se assinala amanhã, dia 10 de junho, será um momento importante para dar a conhecer à comunidade a limpeza do parque e as obras de reabilitação.

Oliveira do Bairro

A AMISIL – Associação dos Amigos da Silveira está empenhada na revitalização do Parque da Seara, outrora reconhecido como um dos parques verdes e de lazer mais aprazíveis do concelho de Oliveira do Bairro.