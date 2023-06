António Costa diz que economia cresceu mas é preciso “continuar a pedalar”

O primeiro-ministro, António Costa, ficou agradado e mostrou-se confiante com o desempenho da empresa Unibike, em Vagos, que apelidou de “exemplar” e em linha com o setor e a economia nacional.

Depois da visita àquela empresa de produção de bicicletas, o líder do Governo vestiu a pele de ciclista, fez um giro pela empresa e defendeu que o país precisa de continuar “a pedalar” para reforçar o crescimento que a economia nacional tem vivido nos últimos anos, pedindo aos empresários para se manterem “na cabeça do pelotão”, numa altura em que Portugal veste “a camisola amarela” da Europa neste setor.

“Quando deixamos de pedalar, a inércia não é suficiente para que o movimento prossiga. É fundamental continuarmos a pedalar”, disse António Costa, lembrando que o nosso país foi o terceiro da União Europeia que mais cresceu no ano passado e no primeiro trimestre deste ano. E apontou que o crescimento que o país tem registado “vai continuar a aumentar”, dando mesmo o exemplo da Unibike, empresa em que a faturação em termos de exportação ultrapassa os 95% e que tem mostrado índices de crescimento interessantes, com previsão de 20% para este ano, face a 2022.

As razões para o sucesso da economia nacional, na ótica de António Costa, prendem-se com “o casamento virtuoso entre boas políticas públicas e investimentos das empresas”. É deste casamento que “podemos ter confiança relativamente àquilo que vai ser o futuro da economia”, disse o primeiro-ministro, reiterando que “para além do crescimento que já temos, esse crescimento vai continuar a aumentar”.

O primeiro-ministro, que abriu em Vagos o Roteiro ‘Agenda + Crescimento’, que o levou também às empresas AAPICO (Águeda) e KIRCHHOFF Automotive (Ovar), destacou a Unibike como “empresa exemplar”.

