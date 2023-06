Detido em Águeda por permanência ilegal no país

A GNR, através do Posto Territorial de Águeda, deteve esta semana um homem de 32 anos, por permanência ilegal em território nacional, no concelho de Águeda.

Na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária a um veículo de duas rodas e ,uma vez que, os militares da Guarda tinham suspeitas quanto à legalidade de permanência em Espaço Schengen do condutor, foram realizadas diligências policiais, em colaboração com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), e foi possível apurar que o indivíduo se encontrava em situação ilegal no país, culminando na sua detenção, no passado dia 12.

O detido foi constituído arguido e presente no Tribunal Judicial de Águeda, tendo sido determinado o seu acompanhamento para um centro de instalação temporário onde aguarda a conclusão do processo.