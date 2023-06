JB organiza 1.º Colóquio de Treino de Guarda-Redes em Oliveira do Bairro

O Jornal da Bairrada vai organizar, no próximo dia 1 de julho, em Oliveira do Bairro, o 1.º Colóquio de Treino de Guarda-Redes, para o qual conta trazer treinadores e outros especialistas da área, cujos nomes serão revelados em breve.

O evento permitirá a inscrição de interessados de todo o país, que poderão, através deste momento de formação, ter acesso a créditos, uma vez que o evento será certificado pelo IPDJ.

Esta iniciativa dividir-se-á em duas partes distintas: uma primeira parte teórica, de manhã (no Espaço Inovação, em Vila Verde, Oliveira do Bairro) e uma segunda parte prática, à tarde (no Estádio Municipal de Oliveira do Bairro).

Quem pretender inscrever-se ou obter mais informações, poderá fazê-lo aqui ou consultando o evento criado através da rede social Facebook.

Este Colóquio é realizado pelo Jornal da Bairrada e tem como parceiros a Associação Cantinho do Guarda-Redes e a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

As empresas SF Imobiliária, Jorge Gomes Automóveis, Kawl, Bisilop, AveiTrading, Portaveiro, Quinta da Laboeira, Clínica Central, Pizzaria O Sonho das Fontes e Restaurante D. Rogério já aceitaram estar ao nosso lado nesta iniciativa.