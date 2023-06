Marchas dos Santos Populares desfilam sábado em Anadia

As Marchas dos Santos Populares vão ter lugar no próximo sábado, dia 1 de julho, pelas 21h30, no Vale Santo, em Anadia.

Participam este ano no evento cinco marchas do concelho, designadamente de Óis do Bairro, Vilarinho do Bairro, Samel, São Lourenço do Bairro e Santa Casa da Misericórdia de Anadia e ainda uma marcha convidada de Santa Clara, Coimbra.

À semelhança de anos anteriores, o ponto de encontro das marchas tem lugar no Pavilhão Municipal de Anadia, desfilando em seguida pelas principais artérias da cidade até ao anfiteatro do Vale Santo, onde terá lugar a atuação das mesmas.

Depois de Anadia, as marchas atuarão na Curia, no dia 8 de julho, a partir das 21h30, no anfiteatro, junto ao Edificio Dr. Luís Navega.

De referir que o Município de Anadia apoia as marchas populares, tendo para o efeito deliberado atribuir uma verba de 6 mil euros a cada associação, que desfile com uma marcha, para apoiar as despesas com trajos e ornamentos, entre outras.