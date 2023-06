“Movimento Sénior é Vida” regressa, a Anadia, em outubro

A festa de encerramento do projeto “Movimento Sénior é Vida!” decorreu ontem, dia 15 de junho, no Pavilhão Municipal de Anadia e contou com a presença de aproximadamente 260 seniores, provenientes de 12 Instituições de Solidariedade Social do concelho.

No final da sessão de ginástica geriátrica, houve a partilha de um bolo comemorativo e o cântico de parabéns ao projeto.

Recorde-se que o Município de Anadia desenvolve o projeto “Movimento Sénior é Vida!”, desde 2012, com o intuito de estimular a prática da atividade física, junto dos idosos das instituições sociais e da comunidade em geral do concelho, bem como promover o convívio interinstitucional, valorizar, usufruir e dar a conhecer os diversos espaços e infraestruturas do concelho aos participantes.

Devido à pandemia da Covid-19, o projeto sofreu uma interrupção, tendo, entretanto, regressado, mas num formato diferente, por uma questão de segurança. As sessões deixaram de ser coletivas em espaços municipais, passando os técnicos do Município a deslocarem-se a cada uma das instituições aderentes.

Nesta festa de encerramento estiveram presentes utentes da APPACDM de Anadia; Associação Social de Avelãs de Caminho; Casa do Povo de Amoreira da Gândara; Centro de Apoio Social de Vila Nova de Monsarros; Centro Social, Cultural e Recreativo de Paredes do Bairro; Centro Social e Cultural Nª Sra. Do Ó de Aguim; Centro Social, Recreativo e Cultural da Freguesia de Avelãs de Cima; Centro Social, Recreativo e Cultural da Pedralva; Centro Social, Recreativo e Cultural da Poutena; Clínica Ibervita; Club de Ancas; e Santa Casa da Misericórdia de Anadia.

O projeto “Movimento Sénior é Vida!” terá continuidade, prevendo-se o início das sessões geriátricas, no próximo mês de outubro.