Primeira etapa da Volta a Portugal começa em Sangalhos

Depois de no passado dia 11 de junho a última etapa do 43.º Grande Prémio ABIMOTA ter partido do Velódromo Nacional, em Sangalhos, agora é a vez da primeira tirada da Volta a Portugal arrancar do mesmo local em direção a Ourém no próximo dia 10 de agosto.

Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Anadia, aproveitando as excelentes infraestruturas que possui, tem apostado forte no ciclismo. A real prova disso mesmo vai ser o início da 1.ª etapa da 84.ª Volta a Portugal em Bicicleta, com partida no Velódromo Nacional, em Sangalhos (Anadia), ponto inicial dos 188,5 quilómetros até Ourém.

Os apaixonados pela modalidade vão ter a oportunidade de ver um pelotão de cerca de 130 ciclistas, de 19 equipas (as nove portuguesas e 10 convidadas estrangeiras, entre as quais as quatro ProTeams espanholas).

A prova de 2023 arranca em Viseu, a 9 de agosto, e termina em Viana do Castelo, a 20 do mesmo mês. Os ciclistas irão percorrer 1.598,6 quilómetros.

Como novidades este ano há o regresso ao Algarve, que não figurava no traçado desde 2018, e o contrarrelógio “noturno” da última etapa, que deverá terminar cerca das 20h.

Agora é esperar quem irá suceder a Mauricio Moreira como vencedor da Volta a Portugal em Bicicleta.

Etapas

Dia 9 de agosto: Prólogo – Viseu – Viseu (3,6km) – Contrarrelógio individual

Dia 10 – 1.ª etapa: Anadia – Ourém (188,5km)

Dia 11 – 2.ª etapa: Abrantes – Vila Franca de Xira (177,3km)

Dia 12 – 3.ª etapa: Sines – Loulé (191,8km)

Dia 13 – 4.ª etapa: Estremoz – Castelo Branco (184,5km)

Dia 14 – 5.ª etapa: Mação – Covilhã – Torre (184,3km)

Dia 15 – 6.ª etapa: Penamacor – Guarda (168,5km)

Dia 16: Dia de descanso

Dia 17 – 7.ª etapa: Torre de Moncorvo – Montalegre – Larouco (162,6km)

Dia 18 – 8.ª etapa: Boticas – Fafe (146,7km)

Dia 19 – 9.ª etapa: Paredes – Mondim de Basto – Senhora da Graça (174,5kn)

Dia 20 – 10.ª etapa: Viana do Castelo – Viana do Castelo (16,3km) – Contrarrelógio individual