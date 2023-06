Vice-presidente da Câmara de Anadia integra lista candidata ao Turismo do Centro

Raúl Almeida, Pedro Machado e Jorge Sampaio unidos em candidatura à Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal

O vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, integra a lista encabeçada por Raúl Almeida, à presidência da Comissão Executiva da Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal (ERTCP), cujo ato eleitoral, para os novos órgãos sociais, irá decorrer no próximo mês de julho.

Em nota à comunicação social, o autarca anadiense revela fazer parte da lista de Raúl Almeida como candidato a vice-presidente da ERTCP. De salientar que a lista conta ainda com o nome de Pedro Machado, atual presidente do Turismo do Centro, agora como candidato à presidência da Mesa da Assembleia Geral.

Jorge Sampaio sublinha comungar da mesma opinião de Raúl Almeida de que “o turismo é um setor de primordial importância para o país e para a região, sendo uma atividade económica fundamental para a geração de riqueza e emprego”. E realça que o objetivo desta lista, encabeçada por Raúl Almeida, “é dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido na região de turismo do centro nos últimos anos, e imprimir uma dinâmica que reforce o sucesso bem visível pelos resultados e números que a região tem apresentado”.

Jorge Sampaio é licenciado em Engenharia civil, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, tem Pós-Graduação em Comportamento Higrotérmico dos Edifícios e, atualmente é Doutorando em Turismo na Universidade de Aveiro.

Em janeiro de 2002 tomou posse, como vereador em regime de permanência, na Câmara Municipal de Anadia, onde desde 2013 exerce as funções de vice-Presidente. De 2009 a 2021, exerceu o cargo de presidente da Rota da Bairrada, sendo atualmente (desde junho 2021) presidente da Assembleia Geral desta Associação. Entre 2015 e 2018 desempenhou as funções de presidente das Rotas de Vinhos de Portugal, e após um interregno de três anos, volta a ser eleito para a mesma, até à presente data. É também, há vários anos, presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Turismo Rural.