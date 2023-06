Vigilância móvel da mancha florestal de Anadia arranca a 1 de julho

Vigilância da zona florestal do concelho de Anadia vai ser feita durante três meses e terá um custo total superior a 57.500 euros.

A vigilância móvel nas manchas florestais localizadas nas freguesias a nascente do concelho de Anadia está de regresso, com o intuito de contribuir para a redução do número de ocorrências de incêndios, identificando potenciais agentes causadores e dissuadindo comportamentos que propiciem esses acontecimentos.

Neste sentido, a Câmara Municipal de Anadia vai celebrar um protocolo de colaboração com as Freguesias de Avelãs de Cima, Moita e Vila Nova de Monsarros, e as Associações de Apoio Florestal e Ambiental de Avelãs de Cima; de Voluntários de Ferreiros; e Cultural e Recreativa de Algeriz.

A vigilância, que vai decorrer entre 1 de julho e 30 de setembro, pretende “proteger a mancha florestal do concelho com grande expressão na economia local, bem como dar mais tranquilidade às populações mais isoladas que vivem em redor da mesma”, refere nota da autarquia que avança ainda “atribuir a cada uma das associações envolvidas uma verba no valor de 18 mil euros, representando um investimento global de 54 mil euros”. Este valor tem como objetivo compensar os encargos inerentes à vigilância, nomeadamente a manutenção dos veículos, entre outras despesas.

Para além deste apoio, o Município de Anadia disponibiliza ainda as motorizadas (três por associação), atribui uma verba de 1.190 euros a cada associação para abastecimento dos veículos motorizados, comunicações, equipamento de identificação e proteção individual e outro tipo de equipamentos de apoio para a boa execução da vigilância.

A vigilância móvel decorrerá, entre as 8h e as 24h, ao longo de três meses, numa ação coordenada com a GNR, Bombeiros Voluntários de Anadia, Coordenador Municipal da Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Anadia.