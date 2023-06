Congresso, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, vai contar com a presença de Regina Vanderlinde (OIV) e homenagear o Professor Doutor António Santos Justo.

Regina Vanderlinde, vice-presidente da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) vai estar em Coimbra e na região da Bairrada durante a realização do 1.º Congresso Luso-Brasileiro subordinado à temática Direito do Vinho.