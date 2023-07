Cantanhede recebeu “Epopeia Gandareza” em formato cine-concerto

Lotação esgotada na sala de cinema ao ar livre improvisada junto do edifício dos Paços do Concelho, para assistir à estreia em formato cine-concerto do filme do realizador cantanhedense Vasco Espinhal Otero, intitulado “Epopeia Gandareza”.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital. ASSINAR AGORA Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar