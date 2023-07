Espera-se um recorde de participantes no Europeu de Pista em Sangalhos

O Campeonato da Europa de Pista para sub-23 e juniores começa amanhã, dia 11, e prolonga-se até domingo, 16, no Velódromo Nacional, em Sangalhos, Anadia. É a sétima vez que Portugal organiza esta competição, mas nunca antes houve tantos corredores inscritos como em 2023: são 420 os ciclistas esperados, em representação de 30 países.

Estarão em disputa 44 títulos europeus, 22 em sub-23 e outros tantos em juniores, num total de 11 disciplinas de ciclismo de pista, incluindo as olímpicas: omnium, madison, perseguição por equipas, velocidade individual, velocidade por equipas e keirin.

Além do extenso número de corredores inscritos, a lista de participantes destaca-se pela qualidade, sobretudo na categoria de sub-23. Nesta encontramos corredores já com medalhas entre a elite e que, certamente, estão a aproximar-se do máximo da forma, dado que, em menos de um mês, irão a disputar o Campeonato do Mundo de elite, em Glasgow, fundamental para as contas do apuramento olímpico.

São sete os corredores presentes que, já em 2023, foram medalhados no Campeonato da Europa de Elite, disputado em fevereiro. O alemão Tim Torn Teutenberg sagrou-se campeão europeu de eliminação, numa corrida em que o português Rui Oliveira ficou com a medalha de prata. Manlio Moro integrou a equipa italiana que conquistou o título de perseguição coletiva, além de ter chegado à medalha de bronze na perseguição individual, prova em que o germânico Tobias Buck-Gramcko, também presente em Anadia, ficou com a medalha de prata.

Passando das provas de resistência para as de velocidade, destaque para o neerlandês Tijmen van Loon, campeão europeu de velocidade por equipas 2023 na categoria de elite, disciplina em que o francês Tinny Gillion subiu ao pódio para receber a medalha de bronze.

No setor feminino, a lista de inscritas apresenta duas ciclistas medalhadas no Europeu de elite deste ano. A alemã Alessa-Catriona Pröpster, membro do coletivo campeão de velocidade por equipas, e a neerlandesa Maike van der Duin, medalha de bronze na eliminação de elite feminina.

Entre os participantes estarão também vários corredores medalhados em Sangalhos na edição transata do Campeonato da Europa, alguns que já sabem o que é conquistar títulos europeus de sub-23 e que, desta vez, terão a concorrência de ciclistas que dominaram a competição de juniores e que querem provar qualidade no escalão superior.

O programa provisório do primeiro dia de competição aponta para corridas entre as 11h e as 16h e entre as 17h30 e as 20h42. Há, no entanto, a possibilidade de ajustes, devido ao elevado número de inscritos.

As sessões da tarde de terça, quarta e quinta-feira, assim como todo o programa competitivo de sexta-feira, sábado e domingo, terão transmissão em direto nas páginas da Federação Portuguesa de Ciclismo no YouTube e no Facebook.

A entrada no velódromo é gratuita para os moradores no concelho de Anadia, custa cinco euros por dia para os filiados na Federação Portuguesa de Ciclismo e dez euros diários para o público em geral. O passe para os seis dias custa 40 euros.