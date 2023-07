Explicações não demovem anadienses que continuam a rejeitar todos os traçados

A segunda sessão pública de esclarecimento sobre o Estudo de Impacte Ambiental do troço Soure/Aveiro da Linha de Alta Velocidade, promovida pelo Município de Anadia, que decorreu esta segunda-feira, dia 24 de julho, no Cineteatro Anadia, foi bastante participada.

A iniciativa, que contou com a presença do vice-presidente do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal (IP), Carlos Fernandes, pretendeu esclarecer os impactos que a construção da nova Linha de Alta Velocidade causará no concelho, em termos ambientais, económicos e sociais.

Dos três traçados apresentados pelo Estudo de Impacte Ambiental, de acordo com o responsável da IP, o Eixo 4 é o que deverá merecer o parecer favorável por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dado apresentar menos impacto, afetando duas casas, um pavilhão industrial e um anexo. O maior impacto deste eixo prende-se com a mancha vitivinícola que irá afetar, estando previsto um viaduto com cerca de 1600 metros de extensão.

