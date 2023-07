Festa do Peixe volta a animar margem da Pateira em Fermentelos

A abertura do evento está prevista para as 19h de sexta-feira, dia 21 de julho, estando a animação musical dessa noite a cargo do agrupamento ‘Los Sameros’.

Em parceria com Câmara Municipal de Águeda e com o apoio da Junta de Freguesia local, a Banda Marcial de Fermentelos volta a organizar a Festa do Peixe da Pateira, um evento que concentra na margem da Pateira, junto à Praça do Emigrante, três das maravilhas que Fermentelos pode oferecer: a beleza natural da maior lagoa da península ibérica, a gastronomia piscícola e a animação musical.

Trata-se de um evento que é encarado como uma tradição e que é ansiosamente aguardado pelas gentes de Fermentelos e das freguesias vizinhas, tendo a sua abertura prevista para as 19h de sexta-feira, dia 21 de julho, estando a animação musical dessa noite a cargo do agrupamento ‘Los Sameros’, que dará início à sua atuação cerca das 22h.

No dia seguinte, sábado, dia 22 de julho, haverá Atividades Náuticas, durante a manhã e a tarde.

Ao serão, a animação terá início cerca das 22h com a atuação da ‘OLBAMA – Orquestra Ligeira, que garante boa disposição para animar todos quantos marquem presença nessa margem da Pateira.

À semelhança dos anos anteriores, a Festa do Peixe da Pateira 2023 assegura as já habituais especialidades gastronómicas, com particular destaque para os fritos de várias espécies piscícolas locais como as carpas, lúcios, achegãs, pimpões e enguias da Pateira de Fermentelos.