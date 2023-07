Mais de 6 milhões investidos em duas ZI do concelho de Anadia

O ato de consignação das empreitadas de ampliação da Zona Industrial de Amoreira da Gândara e construção da nova Zona Industrial no Vale Salgueiro, em Alféloas, decorreu na última segunda-feira, dia 26 de junho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Anadia, numa cerimónia presidida pela presidente da Câmara Municipal, Teresa Cardoso.

A intervenção no terreno irá avançar, simultaneamente, nos próximos dias, num investimento total que ronda os seis milhões de euros.

Segundo nota da autarquia, “as novas áreas industriais, devidamente infraestruturadas, vão permitir aumentar a capacidade, em termos de lotes, procurando o Município, desta forma, responder à procura de espaços de grande dimensão”.

Recorde-se que as empreitadas foram adjudicadas à empresa “Vitor Almeida & Filhos, SA” que apresentou as propostas economicamente mais vantajosas.

A empreitada de ampliação da ZI de Amoreira da Gândara foi adjudicada pelo valor de 3.409.332,33 euros, acrescido de IVA, com um prazo de execução de 18 meses. Com uma área de 36 hectares, está prevista a criação de 17 novos lotes, de grande e média dimensão, e a respetiva rede viária e infraestruturas de suporte ao funcionamento da zona industrial, de acordo com o Plano de Pormenor da Zona Industrial. A ampliação irá permitir triplicar a capacidade deste parque industrial, no que respeita aos lotes.

Já a nova ZI de Vale Salgueiro, em Alféloas, na UF de Arcos e Mogofores, foi adjudicada pelo valor de 2.296.464,62 euros, acrescido de IVA, com um prazo de execução de 15 meses. Este parque industrial irá ocupar uma área de 17,6 hectares, contemplando a criação de 19 lotes e a respetiva rede viária e infraestruturas de suporte ao funcionamento da zona industrial.

Naquela nota é ainda avançado que “o Município pretende atrair novos investimentos, dinamizadores da economia local, por forma a criar mais riqueza”.