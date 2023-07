Mercado Medieval anima Lagoa de Torres durante três dias

Os visitantes terão também oportunidade de trajar “à época”, estando as vestes disponíveis para empréstimo no local do evento, sem quaisquer custos.

Acampamento militar, recriações históricas, arruadas, danças, peças de teatro, exposição de artefactos bélicos, torneios de armas, trovas e cantigas são alguns dos ingredientes do Mercado Medieval de Anadia.

A iniciativa, que levará os visitantes numa viagem ao passado, vai ter lugar nos próximos dias 28, 29 e 30 de julho, tendo como cenário a Lagoa de Torres, Freguesia de Vilarinho do Bairro, numa organização do Município de Anadia, em parceria com a Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro.

A recriação pretende retratar o ambiente vivido na época de D. Dinis e tem como objetivo principal a promoção do conhecimento e o reconhecimento da história e da cultura local.

