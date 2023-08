Fermentelos: Eco Pateira já tem tudo para avançar

Com um custo base na ordem dos 156 mil euros, o projeto conta com o apoio do PDR 2020 e da Câmara de Águeda.

O projeto Eco Pateira, destinado a embelezar a margem de Fermentelos desta lagoa natural, já entrou em processo de contratação pública, estimando-se que a obra possa estar concluída em maio do próximo ano.

Com um custo base na ordem dos 156 mil euros, o projeto conta com o apoio do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020) com cerca de 82 mil euros, ficando o remanescente do investimento a cargo da Câmara de Águeda.

A Junta de Fermentelos foi obrigada a aguardar pelo parecer do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, obtido em junho, podendo só agora avançar com o processo de contratação.

Este projeto contempla, entre outros melhoramentos, a criação de duas zonas de cais de apoio a embarcações, criação de dois parques de lazer, tratamento das margens com técnicas naturais, anfiteatro, pesqueiros e torre de observação.

Carlos Lemos, presidente da Junta, regozija-se por ser a primeira vez que aquela autarquia se candidata a fundos comunitários e agradece o “papel fundamental” da Câmara e dos seus serviços técnicos para este projeto, que “é um marco histórico para a nossa freguesia, ao conseguir esta obra tão desejada”.