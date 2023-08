Mais de 400 mil pessoas na Expofacic numa edição de lotação super esgotada

Entre alguns dos registos, o dia de sexta-feira (4 de agosto) obrigou a organização a encerrar as portas da Feira às 23h25, por razões de segurança. Já estavam 48 mil pessoas no recinto.

A Expofacic 2023 bateu recordes. A previsão das 400 mil entradas foi alcançada e até ultrapassada, de acordo com os primeiros números da organização. Entre alguns dos registos de sucesso, está o dia de sexta-feira (4 de agosto) que obrigou a organização a encerrar as portas da Feira às 23h25, por razões de segurança, uma vez que no interior tinha já uma moldura humana que rondava as 48 mil pessoas, em simultâneo, num dia em que se registaram mais de 60 mil entradas.

Na hora de fazer o balanço da Expofacic, menos de 24 horas sobre o fecho, na segunda-feira, a Comissão Executiva (Câmara de Cantanhede e Inova) revelava os primeiros indicadores com a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, a agradecer a postura “empenhada e dedicada” dos elementos que integraram a comissão organizadora , que permitiu ultrapassar “todos os objetivos propostos”. “Este sucesso deve-se a muita gente, que se entrega de corpo e alma a este projeto”, destacou.

Ao intervir no jantar que juntou a organização, patrocinadores, parceiros institucionais e comunicação social, a autarca, que também preside à comissão organizadora, destacou a projeção nacional que a Expofacic já atingiu, mercê de um programa diversificado, que conjuga a vertente económica, à cultura e tradições, sem esquecer os concertos, que atraem sempre milhares de pessoas. Helena Teodósio deixou ainda uma palavra especial à “força associativa do concelho”, que com as mais de 40 tasquinhas proporcionou “um colorido gastronómico” especial.

“Esta é, sem dúvida, a feira-festa da região Centro e a maior do país, com uma adesão extraordinária e que nos permitiu ultrapassar todos os objetivos assumidos”, constatou.

A terminar a sua intervenção, e já depois de agradecer às empresas presentes no certame, às forças de socorro e segurança e patrocinadores, a presidente da autarquia Cantanhede manifestou-se convicta de que “esta conjugação de esforços vai manter-se em 2024”, para que a Expofacic mantenha o estatuto de excelência que já adquiriu.

Também o presidente da INOVA-EM, Idalécio Oliveira, destacou a colaboração das “muitas pessoas e entidades” que permitiram levar a bom porto uma “tarefa muito exigente”. “O trabalho não se resume aos 11 dias de Expofacic, pressupõe muitos meses de preparação”, relembrou.

O responsável da empresa municipal não tem dúvidas de que a 31.ª Expofacic “foi uma das edições mais conseguidas de sempre”, o que se traduziu, igualmente, na elevada adesão do público.

Durante 11 dias, uma das maiores feiras/festas do país viu acontecer imensa atividade, naturalmente com o grande enfoque para o palco principal, que juntou nomes como Diogo Piçarra, Os Quatro e Meia, Vitor Kley, Lon3R Johny, Tony Carreira, Bárbara Bandeira, Ivandro, Nininho Vaz Maia, Álvaro de Luna, Tributos Band Pink Floyd, Rui Veloso, Papillon, Slow J, João Só, Calema, Hybrid Theory, Anastacia e Xutos & Pontapés.

Veja aqui tudo sobre o balanço da Expofacic e uma galeria de imagens do certame.