Marca de vinhos “Os Três Canas” nasce como homenagem e elo de ligação à família

A família Canas, da Mamarrosa, acaba de lançar a marca “Os Três Canas”. O novo projeto vitivinícola foi apresentado no passado sábado, em plena vinha, na Quinta da Gala, cenário inspirador para dar a conhecer e a provar um vinho espumante DOP Bairrada bruto e um vinho tinto, colheita 2020, da casta Syrah.

Rodeado da família, Arsélio Canas explicou uma ligação, “desde que se lembra”, às vinhas. No seu tempo de estudante, os tempos livres eram ali passados, desde a altura da poda, da empa, de apanhar vides, de combater as infestantes do solo, até chegar ao auge, a vindima.

“Os Três Canas” é uma marca de homenagem à família Canas, que ao longo de gerações se manteve ligada à produção de vinhos e, por outro lado, pretende ser um elo de ligação entre o passado, o presente e o futuro, com a geração dos três filhos de Arsélio Canas.

“Os Três Canas” apresenta, para já, uma produção de 800 garrafas de espumante DOP Bairrada bruto e 1905 garrafas de vinho tinto da casta Syrah.

Leia a reportagem completa na edição de 10 de agosto 2023 do JB