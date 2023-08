Provas de Ciclismo de Estrada passam por Anadia este fim de semana

Para além de divulgar a modalidade de ciclismo, e os benefícios da sua prática, as provas têm também como objetivo divulgar a região e, em particular, Anadia, mostrando as suas potencialidades turísticas.

Depois de receber a partida da 1.ª etapa da Volta a Portugal em Bicicleta, Anadia volta a ser palco de provas de ciclismo, recebendo este fim de semana, 19 e 20 de Agosto, o Prémio Anadia Capital do Espumante/Murtosa Coração da Ria e o XI Circuito da Curia.

O Prémio Anadia Capital do Espumante/Murtosa Coração da Ria, numa extensão de 121km, integrado no calendário nacional, na categoria de Esperanças (juniores e sub-23), realiza-se no sábado, com partida pelas 12h45, no Complexo Desportivo de Anadia, e chegada marcada para as 16h, na Torreira, Murtosa.

Partida e chegada na Avenida dos Plátanos, na Curia

No domingo, 20 de agosto, decorre o XI Circuito da Curia – “Troféu Inter-regional de Esperanças 2023”, nas categorias de juniores e sub/23, a partir das 15h. O pelotão irá realizar seis voltas a um circuito, com partida e chegada, na Avenida dos Plátanos, na Curia, passando pelas localidades da Mata, Horta, Ribafornos, Vilarinho do Bairro, Bolho, Casal, Póvoa do Garção, Arinhos, Ventosa do Bairro e Tamengos, num total de 90kms. A organização prevê a participação de 18 equipas oriundas de vários pontos do país.

As provas contam com 75 ciclistas inscritos, em representação de 12 equipas: ACDC Trofa, CC Barcelos/AFF/Flynx/H.M. Motor/Segmento D´Época, CCL/Mardiver/Anastácio Mendes & Mendes, Lda/Suplementos24.co, Centro Ciclismo de Loulé, Escola de Ciclismo Bruno Neves, Maglia Tecnosylva Bembibre, Maia, Óbidos Cycling Team, Paredes / Fortunna, Portus Windmob, Santa Maria da Feira/Segmento D`Época/Reol e Tensai/Sambiental/Santa Marta.

Ambos os eventos desportivos contam com o apoio do Município de Anadia. Para além de divulgar a modalidade de ciclismo, dando a conhecer os benefícios que advêm da sua prática, as provas têm também como objetivo divulgar a região e, em particular, Anadia, mostrando as potencialidades turísticas existentes no concelho.