Taça da Europa de BMX disputa-se este fim de semana em Anadia

Anadia volta a ser palco de mais uma prova internacional de ciclismo. Depois dos campeonatos da Europa de BTT e de Pista que aconteceram, no passado mês de julho, o Município volta a receber mais uma grande competição, a Taça da Europa de BMX.

O evento desportivo, organizado pela União Europeia de Ciclismo (UEC) e Federação Portuguesa de Ciclismo, com o apoio do Município de Anadia, vai ter lugar este fim de semana, 2 e 3 de setembro, na Pista de BMX do Centro de Alto Rendimento, localizado em Sangalhos.

A prova conta com 375 inscritos, em representação de 28 países, Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Brasil, Chéquia, Colômbia, Chile, Dinamarca, Eslováquia, Estónia, Estados Unidos da América, Espanha, Finlândia, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Portugal, Rússia, Suécia, Suíça e Ucrânia.

Estas serão as duas últimas rondas (11ª e 12ª) da Taça da Europa. O título de Campeão Europeu vai, assim, ser decidido em Sangalhos este fim-de-semana. As provas irão decorrer entre as 9h e as 16h.

O bilhete de entrada para um dia custa 10 euros; bilhete para os dois dias, 15 euros. Os residentes no concelho de Anadia têm entrada gratuita, bastando para tal que apresentem um documento que comprove a respetiva residência.