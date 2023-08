Vagos: Barco moliceiro “Os Violas” chega à Ponte de Fareja no dia 19

Chega, no dia 19 de agosto, pelas 11h, ao ancoradouro da Ponte de Fareja, em Vagos, o Barco Moliceiro do Município de Vagos “Os Violas”, doado por Natalino Marques Estanqueiro, filho de Ti João Violas.

Ti João Violas e o irmão, Manuel Violas, tinham um gosto especial por música, sendo autodidatas, e faziam habitualmente “farras”, para alegrar a comunidade. O Ti Manuel Violas tocava violino, o Ti João Violas tocava guitarra. Daí a alcunha “Os Violas”.

Com a doação deste barco moliceiro ao Município de Vagos, Natalino Estanqueiro pretende homenagear o seu pai, o seu tio e a sua história de vida, contribuindo para o enriquecimento cultural da vila de Vagos e evidenciando a história de vida das suas gentes.

No sábado, dia 19, após a receção ao barco moliceiro “Os Violas”, haverá um momento musical, de violino e viola, por Diogo Sarabando e Beatriz, seguido da atuação do Rancho Folclórico de Fonte de Angeão.

A cerimónia termina com a degustação de produtos locais com apoio das confrarias gastronómicas e almoço.

“Os Violas”

Os irmãos Manuel dos Santos Marques e João Marques Estanqueiro foram, durante as décadas de 50 e 60, comerciantes de moliço.

Andavam embarcados e chegaram a ter cinco barcos moliceiros a apanhar e a fornecer-lhes moliço que vinha da Murtosa e da Torreira, sendo depois transportado nos barcos e entregue nas Folsas Novas, em Vagos.

Este moliço era usado para adubar as terras de cultura, com especial incidência para a zona sul do concelho de Vagos e para os concelhos de Cantanhede e Mira, sendo as entregas feitas com uma camioneta.

Aos domingos, especialmente nos finais das missas, recebiam os pagamentos dos fornecimentos feitos e aceitavam novas encomendas.

O apelido “Os Violas”, tal como já foi referido, advém do facto destes irmãos terem um gosto especial por música, sendo protagonistas de muitas festas para alegrar a comunidade.