“Verão em Calvão” com balanço positivo

Em Calvão, os festejos em honra de Nossa Senhora do Rosário são o momento alto do verão. No entanto, para que o convívio, a festa e a animação não estejam limitados aos dias da Festa, a Junta de Freguesia de Calvão tem vindo a apresentar um programa de atividades recreativas, culturais e desportivas a que chama “Verão em Calvão” e que preenche os fins de semana de julho e agosto até à chegada da Festa.