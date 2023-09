Anadia: Populares contra poluição causada por empresa de carvão

Populares da Póvoa do Salgueiro e de outros locais da freguesia de Sangalhos, aos quais se juntou a QUERCUS – Aveiro e o presidente da UF de Barrô e Aguada de Baixo, manifestaram-se, na última sessão da Assembleia Municipal de Anadia, realizada no passado dia 21, contra a poluição causada por uma empresa que fabrica carvão vegetal, localizada na zona do Bicarenho, na freguesia de Sangalhos.

