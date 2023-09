Centro de Saúde de Anadia reabre nas instalações requalificadas

As obras orçaram um milhão e 200 mil euros, dotando o equipamento de melhores condições. A inauguração deverá contar com a presença do Ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

A inauguração do requalificado Centro de Saúde de Anadia está prevista para o próximo dia 25 de setembro, pelas 11h, e deverá contar com a presença do Ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

O edifício foi alvo de uma intervenção profunda, num investimento superior a um milhão e 200 mil euros.

Neste momento, os serviços do Centro de Saúde de Anadia já se encontram a funcionar nas suas instalações que foram alvo desta significativa requalificação.

Melhores condições de funcionamento e de conforto

As obras pretenderam sanar algumas patologias de construção, por forma a melhorar, substancialmente, as condições de funcionamento e de conforto deste equipamento de saúde, dotando-o de meios modernos e funcionais, permitindo um acesso aos cuidados primários de saúde com maior qualidade e adaptado às novas exigências.

Por outro lado, a reestruturação teve ainda como intuito a criação de condições físicas para a implementação de uma USF – Unidade de Saúde Familiar, bem como de um gabinete dedicado à saúde oral e outro de fisioterapia, dotados dos equipamentos necessários ao seu bom funcionamento.

Eficiência energética

Para além da reorganização e adaptação de alguns espaços, foi também feita a remodelação da instalação da rede elétrica e de abastecimento de água, bem como a substituição de todos os equipamentos de climatização e ventilação.

No que respeita às águas quentes, foi concebido um sistema solar de aquecimento, com apoio de uma caldeira mural. Foi instalado um parque fotovoltaico, com 42 painéis solares, e criadas as infraestruturas para a instalação de seis postos de carregamento de veículos elétricos (4 públicos e 2 privados), com alimentação de energia elétrica fazendo também o aproveitamento da energia proveniente do parque fotovoltaico, diminuindo assim o impacto ambiental.

Arranjos exteriores

As zonas exteriores também foram alvo de intervenção, nomeadamente a reabilitação de pavimentos degradados, relativos a zonas de circulação automóvel e de circulação pedonal, a construção de novos passeios, reabilitação dos muros de vedação e suporte de terras e instalação de nova sinalização horizontal e vertical para as vias de circulação automóvel.

Recorde-se que durante o período em que decorreram as obras de reabilitação, os serviços do Centro de Saúde de Anadia estiveram instalados na antiga Escola Secundária de Anadia, tendo para o efeito o Município criado as condições necessárias de acessibilidade e adaptação para o seu bom funcionamento, num investimento que rondou os 450 mil euros.