“Conferências de Outono” debatem problemática da habitação no Cineteatro Anadia

A primeira sessão das Conferências de Outono 2023 vai ter lugar esta sexta-feira, dia 29 de setembro, entre as 9h30 e as 13h, no Cineteatro Anadia, e vai ser dedicada à temática da Habitação.

A iniciativa é organizada pelo Município de Anadia, em parceria com a FNWay Consulting, e pretende suscitar a reflexão e a análise sobre este problema tão premente e de grande impacto na comunidade.

A sessão conta com a presença de Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Anadia, que dará a conhecer a experiência e a visão do Município sobre os problemas da habitação, bem como os investimentos que se encontram em curso e dos projetos em perspetiva, por forma a mitigar esta questão.

Fazem ainda parte do painel, Fernando Santo, ex-secretário de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos do Ministério da Justiça, e João Freitas Fernandes, sénior partner na empresa FFC – Gestão de Projetos Imobiliários, que têm participado, quer na promoção e desenvolvimento de diversos programas públicos de Habitação, quer na promoção privada da habitação. E ainda Victor Reis, ex-presidente do IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e ex-vereador da Câmara Municipal de Lisboa, que conhece bem a realidade do setor público no domínio da habitação.

Estes oradores irão tentar responder a um conjunto de questões, nomeadamente, será que a Administração Pública Central e as Autarquias têm uma organização capaz de promover a construção de habitação, com os meios técnicos adequados à missão? Como é gerir o parque habitacional do Estado? O Código dos Contratos Públicos será um instrumento legislativo adequado à contratação de projetos, empreitadas e outros serviços conexos, ou constitui um entrave ao desenvolvimento dos empreendimentos? E, por último, qual o papel da iniciativa privada e a contribuição do mercado de arrendamento para mitigar a crise?

Consideram que para se “definirem políticas de habitação, que permitam combater a atual crise, é necessário conhecer as suas causas e comparar as medidas do Programa Mais Habitação com o diagnóstico”.

O debate vai ser moderado por Luís Mira Amaral, presidente dos Conselhos da Indústria e Energia da CIP, ex-Ministro da Indústria e Energia.

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória em: https://forms.gle/mvegQoeZ8KsbayRq7.