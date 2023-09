O rebentamento de dois depósitos de vinho tinto, na manhã do último domingo, na Destilaria Levira, na freguesia de São Lourenço do Bairro, causou uma inundação, transformando três artérias do lugar em autênticos “rios” de vinho.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital. ASSINAR AGORA Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar