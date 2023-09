Espetáculo “Sons do Tempo” anima Praça da Juventude

O espetáculo “Sons do Tempo” vai juntar em palco Rob’s Angels e Lead Voices já esta sexta-feira, dia 15 de setembro, pelas 22h, na Praça da Juventude, em Anadia.

O concerto, no âmbito do projeto de animação “Às Sextas na Praça”, desenvolve-se por quatro capítulos e num enquadramento de videoarte, evocando grandes temas musicais. Uma homenagem a Tina Turner, a mensagem de autores portugueses (Carlos do Carmo e Zeca Afonso), a vivência da década dourada dos anos 80, com música dos Duran Duran, Nik Kershaw, 7.ª Legião ou Pat Methen, e o desejo de um Mundo Novo com recurso a músicas emblemáticas de Bill Withers, Louis Armstrong, Sting, Fugees, Johnny Nash, Pharrell Williams, Man at Work, entre outros, serão a base de uma mensagem musical universal e otimista perante o mundo que vivemos.

Rob’s Angels é um grupo, originalmente formado por antigos e atuais alunos e colaboradores da Escola de Música do Clube de Ancas (Clube fundado em 1904), como homenagem a José Roberto Silva, músico, amigo e professor, falecido em 2013, elemento da direção deste clube, fundador desta escola e do estúdio de gravação.

Os “Lead Voices” são constituídos por um grupo vocal, solistas e banda musical, com um repertório baseado em temas internacionais conhecidos do grande público, nos estilos Pop, Soul e Jazz. O grupo optou por arranjos musicais próprios, o que lhe confere uma identidade singular e exclusiva.

De referir que o concerto do grupo Síndrome B que deveria ter acontecido, no passado dia 8 de setembro, mas que devido às condições meteorológicas teve de ser cancelado, foi reagendado para o próximo dia 6 de outubro, se as condições atmosféricas assim o permitirem.