Faleceu Vasco Antunes Oliveira, antigo autarca de Belazaima do Chão

Foi presidente da Junta de Freguesia de Belazaima do Chão, entre 1998 e 2001 e ainda membro da Assembleia de Freguesia.

Faleceu, ontem, dia 13 de setembro, Vasco Antunes Oliveira, de 86 anos. Era pai do vereador da Câmara Municipal de Águeda, Vasco Oliveira.

O extinto foi presidente da Junta de Freguesia de Belazaima do Chão, entre 1998 e 2001, eleito na lista do PSD. Foi ainda membro da Assembleia de Freguesia.

O seu funeral realiza-se hoje, dia 14, pelas 17h, na Igreja Matriz de Belazaima do Chão.

Ao JB, a Câmara Municipal de Águeda fez, entretanto, chegar uma nota de pesar pelo falecimento de Vasco Antunes Oliveira.

O presidente da autarquia, Jorge Almeida, em seu nome, em nome do executivo e de todos os colaboradores municipais, manifestou “o mais profundo pesar pelo falecimento” de Vasco Antunes Oliveira, não deixando de referir que o antigo autarca foi sócio da Associação de Proteção Civil de Belazaima do Chão, bem como sócio fundador do Centro de Recreio Popular de Belazaima.