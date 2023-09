INOVA-EM instala saneamento nos seus terrenos do perímetro da ZI de Cantanhede

A INOVA-EM acaba de adjudicar uma empreitada para “Ampliação do Sistema de Saneamento do Concelho de Cantanhede”, cuja incidência será na zona onde a empresa municipal tem o ecocentro, os viveiros e a quinta de agricultura biológica e onde de resto está prevista a construção do seu novo edifício sede e instalações de natureza logística.

Adjudicada por 102.820 euros, a obra tem um prazo de execução de 120 dias e contempla a instalação do emissário/intercetor inserido dentro dos limites dos terrenos que são propriedade da INOVA, tendo em vista a desativação da atual estação elevatória de águas residuais, cujos caudais serão drenados para o sistema em alta sob responsabilidade da Águas do Centro Litoral (AdCL) e que passarão a ter tratamento de nível terciário na ETAR das Cochadas, logo que esta esteja concluída.

Recorde-se que a construção desta estação de tratamento no limite poente do concelho representa um investimento global de 12,8 milhões de euros, valor cofinanciado pelo POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. Esse investimento global sob gestão da AdCL inclui a empreitada de aumento da capacidade das infraestruturas, num valor de 3,7 milhões de euros, neste caso para reforçar o sistema de saneamento da Ria Sul-Aveiro e solucionar o saneamento nos municípios de Cantanhede e Mira.

Quanto à instalação da rede de drenagem de águas residuais nos terrenos que a INOVA-EM possui no perímetro da Zona Industrial de Cantanhede, trata-se de um investimento autónomo da empresa municipal, mas tendo em conta que as tubagens entroncarão com o sistema em alta da AdCL e é condicionado por ele, o caderno de encargos da empreitada prevê que as condutas idênticas com o diâmetro máximo e de material do mesmo tipo.