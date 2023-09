Município de Anadia abre candidaturas às bolsas de estudo ao Ensino Superior

Encontra-se a decorrer o período para apresentação de candidaturas às bolsas de estudo a estudantes do Ensino Superior no âmbito do Regulamento Geral de Ação Social do Município de Anadia (RGASMA). A submissão das mesmas decorre até ao próximo dia 22 de setembro, junto do Serviço de Ação Social.

À semelhança do ano anterior, o município irá atribuir 50 bolsas de estudo. Os alunos interessados podem apresentar as respetivas candidaturas, através do preenchimento de um requerimento, que está disponível na página do município na internet.

A bolsa consiste num benefício monetário elegível para estudantes que estejam matriculados ou inscritos no ensino superior para frequência de cursos, devidamente homologados, que confiram os graus académicos de técnico superior profissional, licenciatura ou mestrado, ministrados em estabelecimentos de ensino públicos ou privados, em Portugal. O benefício é uma prestação pecuniária anual, no valor de mil euros, destinada a comparticipar os encargos com a frequência de um curso, atribuída pelo Município de Anadia a fundo perdido.