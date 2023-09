Município de Cantanhede é empregador inclusivo

O município renova este estatuto no âmbito do Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiência ou Incapacidade.

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) voltou a distinguir o Município de Cantanhede como Entidade Empregadora Inclusiva. Esta insígnia destina-se a promover o reconhecimento e distinção pública de práticas de gestão abertas e inclusivas, desenvolvidas por entidades empregadoras, relativamente às pessoas com deficiência ou incapacidade.

O Município de Cantanhede renova, assim, este estatuto no âmbito do Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiência ou Incapacidade, estatuto esse que foi obtido a partir da avaliação de parâmetros específicos, designadamente no recrutamento, desenvolvimento e progressão profissional, na manutenção e retoma do emprego, nas acessibilidades, bem como no serviço e na relação com a comunidade. Desta forma, o Município de Cantanhede reconhece os seus trabalhadores com deficiência ou incapacidade como pessoas únicas na sua diversidade, destacando-se pelo seu envolvimento na promoção da empregabilidade e da não discriminação.

“As entidades públicas em geral, incluindo as autarquias locais, deverão assumir um papel fulcral no apoio, acolhimento e integração de pessoas com deficiência ou incapacidade. Trata-se de pôr em prática os mais básicos conceitos de cidadania”, refere a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, adiantando que “os serviços da autarquia ganham com esta integração, uma vez que têm profissionais únicos, competentes e motivados nas suas tarefas”.

“Não existe tratamento diferenciado com estes colaboradores, uma vez que eles próprios se apresentam como elementos integrados e válidos. Existem objetivos determinados para a sua prestação de serviço, que são definidos em função do posto que ocupam, respeitando os limites da sua capacidade e valorizando as suas potencialidades”, complementa, garantindo, por último, que “o Município estará sempre recetivo a apoiar iniciativas ou projetos, de forma isolada ou em parceria com outras entidades, no âmbito da inclusão ativa de pessoas com deficiência ou incapacidade”.