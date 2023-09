Obras de 70 artistas na exposição que celebra os 20 anos do Museu do Vinho

Pedro Dias revela que exposição dos 20 anos do Museu do Vinho Bairrada é a mais marcante da sua história.

Pedro Dias é responsável pelo Museu do Vinho Bairrada e o rosto deste espaço museológico. Esteve na equipa inicial que colaborou na conceção deste projeto. Em contagem decrescente para a inauguração de uma das mostras mais marcantes, que assinala o 20.º aniversário do Museu, faz-nos uma retrospetiva da evolução deste espaço museológico que guarda um importante acervo ligado ao património histórico vitivinícola da região da Bairrada, mas que se abriu às artes plásticas trazendo a Anadia os maiores vultos das belas-artes do país, sendo hoje reconhecido e respeitado no meio.