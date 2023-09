Raul Almeida quer consolidar a marca Turismo Centro

O novo presidente da Turismo Centro de Portugal (TCP), Raul Almeida anunciou, na passada sexta-feira, que uma das primeiras medidas que vai implementar é a criação de um Conselho Estratégico do Turismo do Centro, com função consultiva. Um órgão que pretende reunir, de forma regular, com as instituições que têm uma palavra a dizer sobre a atividade turística e que podem contribuir para a definição de estratégias, como sejam as oito Comunidades Intermunicipais, as Universidades e Politécnicos da região, representantes do setor privado e das associações.

