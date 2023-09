“Vagueira – Bairro Digital” quer fomentar o desenvolvimento do comércio

O presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, marcou presença na sessão de apresentação de resultados da medida PRR “Bairros Comerciais Digitais”, que se realizou no passado dia 6 de setembro, no Palácio da Bolsa, no Porto.

Digitalização de 67 estabelecimentos

A candidatura apresentada pelo Município de Vagos em parceria com o NEVA (Núcleo Empresarial de Vagos), designada por “Vagueira-Bairro Digital”, que terá impacto na digitalização de cerca de 67 estabelecimentos comerciais e de serviços da Praia da Vagueira, conta com um incentivo financeiro de 617 750 euros, resultado da aprovação da candidatura submetida pelo município ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O objetivo geral do projeto é fomentar o desenvolvimento dos setores do comércio e dos serviços abertos ao consumidor, através da digitalização dos operadores económicos presentes na área de intervenção e dos seus modelos de negócio, alavancando o crescimento económico local com a realização de investimentos em tecnologia e no respeito aos princípios da sustentabilidade e inclusão.

Com a implementação deste projeto, o comércio de rua enquanto polo comercial de proximidade, sairá privilegiado, trazendo benefícios para residentes e visitantes, uma vez que aproxima o comércio das tendências do consumidor que é cada vez mais “exigente, informado, ecológico e tecnológico”, lê-se em nota da autarquia.

“A implementação do Bairro Comercial Digital numa das zonas mais turísticas do concelho pretende estimular o comércio da região, dinamizando a oferta e valorizando esta área em todas as suas vertentes. Tem ainda um elevado potencial para contrariar os efeitos negativos decorrentes da sazonalidade, esperando-se uma positiva evolução dos negócios aqui instalados”, refere ainda aquela nota.

O desenvolvimento do presente projeto é, segundo o Município de Vagos, “um passo adicional de extrema importância para potenciar a transição digital na área mais turística do concelho de Vagos, permitindo que o mesmo tenha de futuro uma maior abrangência territorial, conferindo um caráter de replicabilidade por outros agentes económicos”.