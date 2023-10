Álvaro Góis apresentou “A Salto” na Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro

Romance de forte pendor histórico, emerge da abordagem ao fenómeno da emigração clandestina em Portugal, nas décadas de sessenta e setenta do século XX.

Oliveira do Bairro

A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro convidou o escritor oianense Álvaro Góis (pseudónimo de António Ramísio Maia) para a apresentação, no passado sábado, dia 14 de outubro, do seu último livro, intitulado “A Salto”.

A obra, e o seu autor, foi apresentada por Grangeia Seabra, outro escritor do concelho, igualmente com um percurso notável no mundo da palavra escrita.

Jorge Pato, vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, fez questão de marcar presença e enaltecer o contributo que o escritor tem dado para a cultura do concelho e também para a compreensão da história recente do país, nomeadamente a que serve de contexto a esta obra e que marcou uma geração.

“A Salto” é um romance de forte pendor histórico, que emerge da abordagem ao fenómeno da emigração clandestina em Portugal, nas décadas de sessenta e setenta do século XX.

Recorde-se que a Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro está a celebrar, durante todo este mês de outubro, o seu 23.º aniversário, com uma programação especial, que integrou este evento.