Bombeiros de Oliveira do Bairro mostram resistência no Bom Jesus

Bombeiros subiram os 566 degraus do escadório do Bom Jesus do Monte, em Braga, com a dificuldade de envergarem Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Foram oito os elementos dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro que participaram na prova “Escadórios da Humanidade”, que decorreu em Braga, no passado dia 30.

Por entre uma moldura de 1.400 bombeiros de todo o país, os oliveirenses participaram neste desafio de resistência, subindo os 566 degraus – com 116 metros de desnível positivo – do escadório do Bom Jesus do Monte, em Braga, com a dificuldade de envergarem Equipamento de Proteção Individual (EPI) completo, com botas de fogo urbano e aparelho respiratório, tentanto fazer a subida no menor tempo possível.

A participação dos voluntários oliveirenses ficou marcada por importantes marcas na classificação geral, com nota especial para o 13.º lugar de Simão Oliveira, no escalão Senior 2 Masculinos, o 9.º lugar de Tiago Ribeiro, em Veteranos 1 Masculinos, e o 13.º lugar de Vitor Almeida, em Veteranos 4 Masculinos. Os restantes cinco elementos deixaram também uma prestação positiva nesta prova de resistência e de convívio nacional.

“Escadórios da Humanidade” é uma das poucas provas específica para Bombeiros, onde se testa a sua capacidade física e mental num ambiente natural e ao ar livre, sendo, portanto, altamente influenciado pelas condições climáticas.

Esta prova permite desafiar os bombeiros a ultrapassarem os seus limites (quer físicos quer psicológicos), assim como, promover o convívio, o espírito de entre ajuda, o companheirismo, a partilha e troca de experiências e conhecimento entre os diversos participantes.

Paralelamente à prova, decorreram inúmeras iniciativas ao longo da semana: uma delas foi a bênção dos capacetes a nível nacional, que decorreu no mesmo dia da prova, antes desta se iniciar, na zona da Basílica do Bom Jesus do Monte.