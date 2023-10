Investimento de 3 milhões de euros eleva resposta de saneamento para mais de 70%

Até junho do próximo ano, o Município de Vagos vai ficar acima dos 70% em matéria de cobertura da rede total de saneamento do concelho, graças às obras que estão a ser feitas em Covão do Lobo e Fonte de Angeão, num montante global de 3 milhões de euros.

Com estas duas obras, apresentadas à comunidade local e aos jornalistas no passado dia 27, por parte da AdRA – Águas da Região de Aveiro e pelo município vaguense, serão servidas 1.700 pessoas.

Em Fonte de Angeão, a empreitada, apesar de morosa, está “praticamente a terminar”, referiu a administração da AdRA, prevendo a sua conclusão neste mês de outubro, e representa um investimento de 1,3 milhões de euros, com o objetivo de servir cerca de 800 pessoas. A obra de Covão do Lobo, por sua vez, tem como finalidade prestar este serviço a um universo de 900 pessoas, num investimento de 1,8 milhões de euros e está prevista para terminar no mês de junho do próximo ano.

